¿ Se puede vivir sin sexo?

El deseo, la atracción y los juegos de miradas son algo que siempre ha traído de cabeza a todo el mundo. Sobre todo tratar de entenderlo todo para no hacer algo mal y que dejen de funcionar. Pero la verdad es que el control no se tiene al cien por cien, desgraciadamente. Incluso las personas que más se benefician de tener una gran experiencia en el campo, como es el caso de las jóvenes chicas escorts en Posadas, no son capaces de ajustarse por completo a todo. Depende de la situación, el entorno, la personalidad e infinidad de cosas más. 

Incluso la misma sociedad parece que marque el camino ‚Äúnatural‚ÄĚ de la vida donde al final hay que encontrar una pareja y comenzar con una familia. ¬ŅPero qu√© se entiende como normal y natural hoy en d√≠a? Cada vez en los anuncios, series y pel√≠culas se muestra una cosa. ¬ŅSi no se siguen esas pautas o ese camino como todo el mundo, significa que es malo?

La respuesta es muy sencilla, no. Cada individuo es diferente, tiene unos gustos, hábitos, tradiciones, manías y un larguísimo etcétera. Pero lo más importante son los objetivos de la vida. Y es que lo primero que hay que hacer es conocerse a uno mismo bien para saber qué es lo que se desea conseguir. 

Lo que pasa es que, al final, el ser humano no deja de ser social por naturaleza y es inevitable interactuar con el resto de personas de alrededor. Ya sea en el trabajo, en el colegio, por la calle… De este modo siempre acaba surgiendo esa atracción, deseo y juegos de miradas que se mencionaban inicialmente. 

Algo de lo que parece que nadie puede escapar. Pero ¬Ņhasta qu√© punto es cierto? ¬Ņse puede vivir sin tener relaciones? Pr√°cticamente todo el mundo tiene alg√ļn amigo o conocido que lleva mucho soltero, otros que llevan mucho tiempo con pareja y otros que van como dicen de flor en flor y all√° donde van consiguen ligar. Aqu√≠ es donde influyen m√°s todos esas creencias sociales de cu√°l es mejor o peor.¬†

¬ŅCu√°ntas veces se ha dicho que los hombres necesitan tener relaciones sexuales regularmente? Y por ello son m√°s directos y es m√°s sencillo que acepten tener sexo. ¬ŅY de las mujeres que para estar de buen humor necesitan tener sexo y desahogarse? Incluso hace unos a√Īos se ‚Äúcre√≥‚ÄĚ la histeria, una supuesta enfermedad de las mujeres cuya cura era un orgasmo producido por un masaje genital de un doctor.

Pero ¬Ņcu√°nto de verdad hay en estas preguntas? Adivinar cu√°nto de esto es cierto es algo complejo, si hasta hay multitud de profesionales que se ganan la vida con ello. Porque adem√°s hay que tener en cuenta lo divertido y satisfactorio que suele ser el sexo en Misiones con escorts o con tu pareja. Por lo que es dif√≠cil no querer repetir algo que personalmente gusta tanto. Adem√°s del ejercicio f√≠sico que supone.

¬ŅPor qu√© gusta el sexo?¬ŅQu√© beneficios tiene?

Parece un acto físico, sencillo y en ocasiones bastante rápido, pero la mayoría de veces no es sólo eso. Si no que afecta e influye hasta niveles biológicos algo complejos de entender. De hecho, de la mayoría de efectos, el ser humano no es 100% consciente. Algunos de ellos por ejemplo son:

Ejercicio f√≠sico: quema calor√≠as (entre unas 70-100 de media dependiendo de intensidad, g√©nero y duraci√≥n). Por otro lado ayuda a fortalecer todos los m√ļsculos del suelo p√©lvico entre otros. √Čstos son los encargados de sujetar los √≥rganos y controlar la vejiga y las temidas p√©rdidas de orina.¬†

Clímax: los orgasmos al final se tratan de un intenso placer que afectan e influyen a todos los niveles del cuerpo y liberan la conocida como hormona de la felicidad.

Salud: disminuye la presión arterial, refuerza el sistema inmunológico, mejora el descanso e incluso ayuda a prevenir el cáncer hasta cierto punto entre otras cosas.

Emoción: reduce el estrés, potencia el amor propio, aumenta la confianza, sentirse deseada o deseado, querer verse bien.

¬ŅEs f√°cil conseguirlo?

Aplicaciones y webs especializadas, redes sociales, salir con amigos, gimnasios‚Ķ Tanto las estrategias cl√°sicas como las m√°s actuales para conocer personas que puedan tener los mismos intereses son v√°lidas y √ļtiles.¬†

Pero, a pesar de las diferentes opciones y posibilidades de hoy en d√≠a, a√ļn hay algunos que no lo consiguen. Y es que depende de lo que se busque. ¬ŅS√≥lo sexo, como el que puedes disfrutar junto a las escorts en Paraguay? ¬ŅAlgo m√°s?

Al final el deseo y las ganas de tener relaciones sexuales van en relaci√≥n a la personalidad y cuestiones biol√≥gicas y sociales. Como en todo, no hay una respuesta clara a si se puede vivir sin sexo. Si no que, simplemente hay qui√©n s√≠ y qui√©n no. Pero eso no quiere decir ni que sea mejor ni peor. Igualmente en caso de necesidad siempre se puede recurrir a uno mismo o incluso a alg√ļn juguete o accesorio que sustituya a una pareja a nivel anat√≥mico. Y aunque no sea exactamente una persona como tal con la que interactuar, la funci√≥n la cumple, ¬Ņo no?¬†

Fdo.: Deborah Salas

