Cómo construir una cartera de alto riesgo

Muchos consejos de inversión se centran en producir la mayor rentabilidad posible con el menor riesgo posible.

Pero, ¬Ņy la otra cara de la moneda? ¬ŅQu√© hay de aceptar las posibilidades del riesgo y buscar activamente construir una cartera de inversiones de alto riesgo? Una cartera de este tipo podr√≠a ofrecer una promesa considerable de rendimientos superiores al mercado, pero los inversores deben tener en cuenta algunas ideas al abordar este tipo de estilo de inversi√≥n.

¬ŅPor qu√© buscar el riesgo?

El vínculo entre el riesgo y la recompensa no siempre es perfecto o predecible, pero existe una correlación comprobada entre el riesgo y la recompensa.1 Si los inversores desean mayores rendimientos, deben estar dispuestos a asumir un mayor riesgo. Sin embargo, dicho de otra manera, si un inversor puede aceptar un mayor riesgo, también puede potencialmente obtener rendimientos considerablemente más altos.

Una cartera de bajo riesgo/alto rendimiento es más a menudo una fantasía (o un fraude) que una realidad. Además, no todo riesgo es malo para un inversor individual. La clave, entonces, es asumir los riesgos correctos. Después de todo, el riesgo solo se vuelve problemático si, o cuando, un inversionista está equivocado. También hay diferentes ideas de riesgo. Tener una cartera en efectivo es en realidad bastante arriesgado si ese efectivo se ve erosionado por la inflación.

Las grandes instituciones no pueden permitirse los riesgos que conlleva la baja¬†liquidez, pero ese umbral es mucho m√°s bajo para un individuo. Incluso un fondo peque√Īo puede no ser capaz de invertir en acciones de $20 que negocian 50.000 acciones al d√≠a, pero no hay motivo para que un inversor individual no pueda asumir ese riesgo de liquidez. Del mismo modo, muchos inversionistas institucionales no pueden invertir en acciones de bajo precio, acciones de hojas rosas/tableros de anuncios o acciones en ciertas industrias (particularmente para ciertos fondos √©ticos), pero las personas no tienen tales restricciones legales.

Tambi√©n es importante comprender otro detalle clave de las carteras de ¬ęalto riesgo¬Ľ: la volatilidad no es riesgo. Es cierto que muchos acad√©micos y participantes del mercado utilizan la volatilidad como indicador del riesgo (beta, por ejemplo), pero en muchos aspectos la volatilidad no es un an√°logo adecuado del riesgo. El riesgo, como lo definir√≠a la mayor√≠a de los inversores, es la probabilidad de p√©rdida o la probabilidad de que un activo (o conjunto de activos) proporcione un rendimiento inferior al esperado.

Algunas acciones pueden pasar por altibajos salvajes, pero a√ļn as√≠ producir recompensas atractivas para los inversores. En otros casos, algunas acciones simplemente se desvanecen silenciosa y constantemente en el olvido. Entonces, en muchos aspectos, la volatilidad es como la turbulencia experimentada en un viaje en avi√≥n, mientras que el riesgo es la posibilidad real de estrellarse.

Tipos de carteras de alto riesgo

Concentrado

Es posible crear una cartera de alto riesgo sin cambiar realmente los estilos de inversión. Invertir fuertemente en un solo sector/industria sin duda puede amplificar el riesgo y aumentar el potencial de retorno. A los inversores que sobreponderaron las acciones tecnológicas a finales de la década de 1990 (y salieron a tiempo) les fue bastante bien, así como a los inversores que jugaron con éxito carreras cíclicas de materias primas.

Tal vez no hace falta decirlo, pero esta estrategia se basa en comprender bien una industria y tener una buena idea del lugar que ocupa la industria en el ciclo económico. Asimismo, es importante tener un buen sentido de la psicología y los estados de ánimo del mercado; no es probable que sobreponderar un sector impopular aumente los rendimientos.

Divisas, Futuros y Opciones

Inherente a las divisas, los futuros y las opciones est√° el poder del apalancamiento; una peque√Īa cantidad de capital puede controlar una gran cantidad de capital. El comercio de divisas y futuros requiere una combinaci√≥n poco com√ļn de agilidad, paciencia y confianza en uno mismo. Los futuros, al igual que las opciones, tambi√©n se diferencian de las acciones en que un inversor no solo debe tomar la direcci√≥n correcta, sino que el movimiento anticipado debe ocurrir antes de que expire el contrato. Dado el apalancamiento inherente a las opciones, pueden ser una forma relativamente sencilla de avanzar en la curva de riesgo/recompensa. Sin embargo, las opciones y las estrategias de opciones abarcan toda la gama, desde estrategias generadoras de ingresos de bajo riesgo hasta estrategias de muy alto riesgo que pueden dar resultados muy buenos, pero solo en circunstancias relativamente limitadas.

Los inversores con suficiente experiencia en el comercio de opciones pueden considerar invertir en m√©todos de comercio de opciones m√°s avanzados, como el comercio de opciones binarias. Un inversionista experimentado que sigue bien las fluctuaciones financieras en el mercado puede ganar millones de d√≥lares en minutos. Por supuesto, no debe olvidarse que las inversiones de alto beneficio suelen tener un riesgo muy alto. Aseg√ļrese de tener suficiente conocimiento antes de invertir en estrategias de negociaci√≥n de opciones tan avanzadas. Para obtener m√°s informaci√≥n sobre el comercio de opciones binarias, puede visitar este sitio:¬†https://www.binaryoptions.com/ec/

Impulso

La inversi√≥n de impulso es otra opci√≥n para una cartera de alto riesgo. La idea b√°sica de la inversi√≥n de impulso es invertir en acciones que ya muestran una fuerte acci√≥n de precios. El riesgo de esta estrategia a menudo se debe a las valoraciones superiores a la media que tienen las acciones populares, pero las acciones populares caras a menudo pueden cotizar a ¬ęmuy caras¬Ľ o ¬ęextremadamente caras¬Ľ antes de desvanecerse.

La inversión en impulso requiere una fuerte disciplina de venta (utilizando stop-loss ajustados cuando el impulso se desvanece, por ejemplo). Los inversores también pueden buscar diversificarse en todos los sectores para reducir el riesgo absoluto, pero una caída general del mercado afectará duramente a una cartera de impulso a menos que un inversor sea lo suficientemente ágil como para quedarse corto.

Acciones de centavo

La mayoría de los sitios de información financiera hacen todo lo posible para disuadir a los inversores de invertir en acciones de centavo, destacando la prevalencia del fraude, la corrupción y la exageración, así como la falta de liquidez general de estas acciones.

Si bien esos son problemas válidos, a veces los enormes riesgos de este tipo de inversión valen la pena. La inversión en acciones de centavo requiere un compromiso excepcional con la debida diligencia, y la diversificación puede ayudar a reducir los riesgos.