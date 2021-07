Apps y turismo: un idilio que continúa

Recientemente hemos conocido el lanzamiento de una App argentina, ‚ÄúCatar‚ÄĚ, que se ha desarrollado en la provincia de San Juan y que, a trav√©s de la realidad aumentada, nos brinda informaci√≥n sobre vinos y bodegas de la zona. Dicha informaci√≥n incluye cat√°logos de las bodegas, geolocalizaci√≥n, contacto, etc.. por lo que, con una simple foto a la etiqueta de una botella, podemos conocer datos muy interesantes del producto y de otros productos de la regi√≥n.

A priori, puede parecernos que hablamos de una aplicaci√≥n de utilidad simplemente gastron√≥mica, pero lo cierto que es que no se puede obviar su potencial para promocionar la zona y ayudar a conseguir m√°s visitas. En realidad, estamos hablando de un caso m√°s de sinergia entre las nuevas Apps tecnol√≥gicas y sector tur√≠stico, como tantos otros que hemos conocido en los √ļltimos a√Īos.

Tal vez el caso m√°s paradigm√°tico sea el de aquellas aplicaciones que ponen en contacto a los clientes con los operadores, habitualmente a trav√©s de comparativos de precios; pensemos, por ejemplo, en eDreams o Kayak en lo que se refiere a vuelos, o en la exitosa Tripadvisor para hoteles o restaurantes, aportando tambi√©n rese√Īas y puntuaciones de los usuarios que los han visitado. La aparici√≥n de estos productos revolucion√≥ la forma en que las personas organizaban y compraban sus viajes. Pero tambi√©n la manera en la que las empresas del sector se promocionaban, ya que tuvieron que adaptarse.

Si bien son varias las apps que engloban diversos operadores o marcas, también existen marcas o empresas que tienen su propia aplicación para facilitar la experiencia del usuario. Por ejemplo, para que, en un centro determinado, pueda realizar sus reservas de diversos eventos, restauración, spa, solicitar servicios a medida, etc..  Un buen ejemplo de ello se encuentra en los hoteles casino de Las Vegas, donde muchos van a disfrutar del ocio en forma de espectáculo, o de sus mesas con juegos como la ruleta, que hoy también encontramos online; en esos casos se busca siempre mejorar la experiencia del huésped y que tenga facilidad para acceder a todos los servicios que se encuentran a su alcance.

Una gran variedad de posibilidades

Pero el uso de aplicaciones para dispositivos m√≥viles en los viajes no se limita a reservar vuelos, eventos u hoteles. Las posibilidades son mucho mayores, como ya sabr√°n nuestros lectores. Para empezar, no es realista pensar que la todopoderosa Google no tenga productos enfocados a este particular; Google Maps es una herramienta que utilizamos en nuestra ciudad, pero se torna imprescindible cuando se viaja al extranjero. Lo mismo ocurre con Google Traductor en las visitas a pa√≠ses con una lengua que no es la nuestra. Facebook, conocedora de las oportunidades de negocio, tambi√©n lanz√≥ ‚ÄúFacebook Local‚ÄĚ, con funcionalidades relativas a reservas.

Por otra parte, la forma de hospedarnos ha cambiado en la √ļltima d√©cada. Un buen ejemplo de ello es la aplicaci√≥n Airbnb, que permite al viajero alquilar pisos o apartamentos en una relaci√≥n directa con el propietario, aunque con el soporte del equipo de la aplicaci√≥n. Tambi√©n los desplazamientos suman posibilidades que antes eran, pr√°cticamente, desconocidas; Argentina dispone de Carpoolear, una App para compartir viajes en veh√≠culo y poder, as√≠, reducir notablemente los gastos; una gran opci√≥n para cuando llegamos a nuestro pa√≠s de destino y queremos visitar diferentes ciudades. ¬†¬†¬†¬†

No podemos dejar de mencionar otras aplicaciones para hacer más fácil la experiencia del viajero, como las guías de viaje, previsión meteorológica de diversos puntos, cambio de divisas o las, ahora imprescindibles, relacionadas con la seguridad sanitaria. En definitiva, un arsenal de tecnología a las que los viajantes cada vez extraen más partido.

Es m√°s que evidente que las empresas del sector han tenido que adaptarse a este nuevo contexto, de hecho, llevan a√Īos haci√©ndolo; la muestra m√°s sencilla es la inclusi√≥n de muchos negocios en Google Maps o el trabajo de promoci√≥n en aplicaciones como Tripadvisor. Pero este es un fen√≥meno din√°mico que va a continuar evolucionando y, por l√≥gica, los que lleguen primero y se adapten m√°s r√°pido van a tener una sensible ventaja respecto a sus competidores.

