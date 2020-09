5 consejos para elegir el mejor curso de community manager

¬ŅPensaron alguna vez que ustedes tambi√©n podr√≠an ser community managers? Si se imaginaron ocupando un puesto en uno de los mejores trabajos del mundo, en esta nota vamos a pasar al siguiente nivel y les vamos a explicar c√≥mo pueden materializar sus metas m√°s lejanas.¬†

Ser un CM de una empresa no es tan difícil como pensaron, y tenemos algunos consejos para ayudar a quienes quieran iniciarse en el mundo de la comunicación publicitaria a través de redes sociales y de medios de comunicación. 

El profesionalismo, ante todo

Cualquiera puede ser un CM, pero no cualquiera es un CM por simplemente tener algo de idea en el manejo de las redes sociales o en la comunicación a través de internet y los medios de comunicación. 

Es totalmente necesario estudiar la community manager carrera para adquirir los conocimientos necesarios que nos permitir√°n desempe√Īar nuestro trabajo de la manera m√°s profesional posible.¬†

La importancia de la comunicación

Cada palabra de un CM está estudiada y tiene un propósito específico. El éxito de nuestro trabajo radica principalmente en la eficacia con la que logremos comunicar el mensaje que deseemos y, sobre todo, depende de la manera en la que reciban el mensaje los clientes potenciales o la comunidad de clientes ya establecida. 

Un buen curso community manager online nos ense√Īar√° a considerar todos los factores que debemos mejorar para dar un mensaje eficaz.¬†

El factor humano

Si bien dijimos antes que cada palabra y acción de un CM está medida y calculada (y no retiramos lo dicho, esto es así), también, debemos considerar dejarle un espacio al factor humano y al ingenio espontáneo. 

En este punto no es necesario que fuercen sus comunicados para parecer graciosos o cool. La mejor actitud es ser uno mismo. La gente se da cuenta cuando alguien está fingiendo, y esto desagrada mucho más que atreverse a ser uno mismo incluso con la posibilidad de no caerle bien a todos. 

Puede haber personas más carismáticas que otras, o algunos pueden tener una facilidad mayor para transmitir emociones, pero si comunican sus mensajes con una impronta personal e imaginan a los seguidores como sus amigos, su trabajo se hará mucho más divertido y lograrán mayores éxitos.

M√ļltiples estrategias para ser un community manager

Los buenos cursos de CM nos ense√Īan a ser polifac√©ticos y a resolver problemas de maneras heterog√©neas. Aprender a pensar outside the box puede ser dif√≠cil, pero con la pr√°ctica ver√°n c√≥mo son capaces de llegar a lugares nunca antes imaginados por ustedes.¬†

Lo importante es no bloquearse ante la presión. Por ejemplo, si surge un reclamo que los deja sin respuesta, pueden invitar al cliente a dirigirse a ustedes por mensaje privado y, manteniendo la calma, de alguna manera lograrán resolver la necesidad de la otra persona. 

Empezar a trabajar

Otro consejo que les recomendamos que tengan en cuenta es comenzar a trabajar incluso antes de terminar el curso. Esto solo será posible si desde la academia que elijan les brindan los contactos necesarios para poder encontrar una empresa que esté interesada en contratarlos. 

Tiene una gran importancia asimismo el propio mérito, ya que a los mejores estudiantes son los primeros que contratan. Pero no por eso significa que no puedan encontrar un excelente trabajo aun cuando sus capacidades o talentos naturales no sean tan buenos como los de otros CM. 

La capacitación es indispensable; y podemos asegurarles que, cuando tengan una notable trayectoria profesional, las empresas los contratarán inmediatamente. Demostrar experiencia laboral es asimismo un factor que inclina la balanza a su favor, ya que casi todas las empresas piden tener experiencia previa y solicitan una demostración material de su trabajo. 

Esperamos que estos consejos les hayan servido y que puedan haber encontrado la información que buscaban. Comenzar un curso puede ser difícil, pero una vez que damos el primer paso, el resto decanta solo. 

Si son capaces de determinarse y mantener sus esfuerzos con constancia, podrán llegar muy lejos. El trabajo de CM es probablemente uno de los más divertidos y llevaderos del mundo. Y recuerden que aquel que ama su profesión no trabaja ni un solo día de su vida, sino que disfruta de un pasatiempo que le paga bien. 

Comentar con Facebook